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1000 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية.. كيف تتطلع لوقف المعارك في 2025
دوليات
2024-11-19 | 02:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
271 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
تحيى أوكرانيا اليوم الثلاثاء
ذكرى
مرور 1000 يوم على الهجوم
الروسي
الشامل، في وقت تخوض فيه قواتها المنهكة قتالا على جبهات عدة وتتعرض فيه
العاصمة
كييف تضربات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ ويستعد فيه المسؤولون لعودة دونالد ترامب للبيت الأبيض في يناير.
وفي دفعة معنوية للبلاد المحاصرة، أعطى الرئيس الأميركي جو بايدن الضوء الأخضر لاستخدام الصواريخ الأميركية ضد أهداف في عمق روسيا، مما قد يحد من خيارات موسكو في شن الهجمات وإمداد الجبهة.
لكن هذا التحول الجذري في السياسة قد يُلغى عندما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، وحذر خبراء عسكريون من أن هذا التطور لن يكون كافيا بمفرده لتغيير مسار الحرب المستمرة منذ 33 شهرا.
ولقي آلاف الأوكرانيين حتفهم، ويعيش أكثر من 6 ملايين كلاجئين في الخارج، وانخفض عدد السكان بمقدار الربع منذ أن أمر الرئيس
الروسي
فلاديمير بوتين بالهجوم على أوكرانيا برا وبحرا وجوا، مما أدى إلى اندلاع
أكبر
صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
والخسائر العسكرية للحرب فادحة، على الرغم من أنها لا تزال محاطة بالسرية.
وتتفاوت التقديرات الغربية العامة المستندة إلى تقارير مخابراتية على نطاق واسع، لكن أغلبها تقول إن مئات الآلاف من القتلى والجرحى سقطوا على كل جانب.
وخلفت الحرب أثرها على السكان في كل ركن من أركان أوكرانيا، حيث أصبحت الجنازات العسكرية أمرا شائعا في المدن الكبرى والقرى البعيدة، وأصبح الناس متهكين بسبب الليالي التي لا ينامون فيها بسبب صفارات الإنذار من الغارات الجوية والمعاناة.
والآن، فإن
عودة
ترامب، الذي تعهد بإنهاء الحرب بسرعة - دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك - تثير تساؤلات حول مستقبل المساعدات العسكرية الأميركية والجبهة الغربية الموحدة ضد بوتين، وتثير احتمال إجراء محادثات الإنهاء الحرب.
*احتمال المحادثات يثير التصعيد
مع دخول أوكرانيا إلى منطقة مجهولة، أصبح الشعور بالتصعيد ملموسا في الوقت الذي تسعى فيه موسكو وكييف إلى تحسين مواقعهما في ساحة المعركة قبل أي مفاوضات.
وعززت روسيا قدراتها بطائرات مسيرة هجومية إيرانية وقذائف مدفعية وصواريخ باليستية كورية شمالية.
ونشرت موسكو 11 ألف جندي من كوريا الشمالية، وتقول كييف إن بعضهم اشتبكوا مع القوات الأوكرانية التي استولت على جزء من منطقة كورسك
الروسية
.
وقال
مسؤول
كبير في كييف إن بيونغ يانغ لديها القدرة على إرسال 100 ألف جندي.
في هذه الأثناء، تحاول أوكرانيا اعتمادا على عدد من أفضل قواتها الاحتفاظ بتلك المساحة الصغيرة من الأراضي
الروسية
التي استولت عليها في أغسطس الماضي لاستخدامها كورقة مساومة.
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1000 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية
كيف تتطلع لوقف المعارك في 2025
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