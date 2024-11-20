ماسك يكشف تفاصيل مشروعه "الجذري"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
04:00 AM
الى
05:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
خلال التعداد.. تسجيل أكثر من مليون نازح ولاجئ في كردستان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-507077-638677330207790015.jpg
ماسك يكشف تفاصيل مشروعه "الجذري"
دوليات
2024-11-20 | 15:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,173 مشاهدة
فصّل إيلون ماسك الذي عينه دونالد ترامب مستشارا خاصا، في صحيفة وول ستريت جورنال للمرة الأولى، مشروعه "الجذري" لإصلاح السلطات الفدرالية والذي يشمل صرف عدد كبير من الموظفين الرسميين وخفض النفقات.
وكتب الملياردير في المقال الذي يحمل أيضا توقيع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي الذي سيرأس معه "لجنة الكفاءة الحكومية" المستحدثة، أنه يهدف إلى توفير مئات مليارات الدولارات في النفقات الحكومية فضلا عن التخلص من البيروقراطية التي تشكل "تهديدا وجوديا" للديموقراطية الأميركية.
وأوضح ماسك "في الخامس من نوفمبر منح الناخبون دونالد ترامب تفويضا واضحا لتغيير جذري".
ويستند ماسك وهو رئيس شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" والحائز عقودا فدرالية كبيرة، على اجتهادات حديثة للمحكمة الأميركية العليا التي عين فيها الرئيس المنتخب في ولايته السابقة (2017-2021) غالبية من القضاة
المحافظين
.
وأوضح ماسك أن قرارات
المحكمة
"تشير إلى أن كما كبيرا من القواعد الفدرالية المعمول بها" ليس لها أساس قانوني لأنها لم تقر صراحة من جانب الكونغرس ويمكن تاليا "تعليقها فورا" بموجب مرسوم رئاسي.
ووعد ماسك بـ"خفض كبير في البيروقراطية الفدرالية"، مؤكدا أن الموظفين المقالين "سيتلقون دعما خلال مرحلة انتقالهم إلى القطاع الخاص" أو سيستفيدون من شروط إقالة "سخية".
واقترح العودة عن مبدأ العمل عن بعد "الأمر الذي سيؤدي إلى موجة من الاستقالات الطوعية المرحب بها".
ورأى ماسك أنه يمكن التخلص سريعا جدا من نفقات قدرها "500 مليار دولار" من خلال خفض الدعم لهيئات البث العامة أو المنظمات "التقدمية" كتلك التي تعنى بالتخطيط الأسري.
وأضاف مع راماسوامي "نحن نقوم بالمهام بطريقة مختلفة. نحن مقاولون ولسنا سياسيين. نحن نخفض في الكلفة"، مشيرا إلى أن دورهما ينتهي في الرابع من يوليو 2026.
ويصادف هذا التاريخ الذي أشار إليه ماسك الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الأميركي.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
التفاصيل الكاملة لمنصب "إيلون ماسك" الجديد فى إدارة ترامب
04:42 | 2024-11-13
"لا أرى مستقبلي هنا".. ابنة ماسك تودع أمريكا بعد فوز ترامب
02:07 | 2024-11-08
دولة عميقة واجهتها ترامب.. هل سيقود أيلون ماسك أمريكا والعالم و"المريخ"؟
05:36 | 2024-11-06
كيف يخطط ترامب لترحيل المهاجرين؟
07:23 | 2024-11-20
ماسك
ترامب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
في العراق.. اغلاق مطعم يبيع وجبة طعام بـ130 مليون دينار
محليات
31.52%
06:03 | 2024-11-19
في العراق.. اغلاق مطعم يبيع وجبة طعام بـ130 مليون دينار
06:03 | 2024-11-19
كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وعمان ضمن تصفيات كأس العالم
رياضة
31.2%
07:47 | 2024-11-19
كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وعمان ضمن تصفيات كأس العالم
07:47 | 2024-11-19
تمديد العطلة في هذه المحافظات
محليات
18.94%
09:25 | 2024-11-20
تمديد العطلة في هذه المحافظات
09:25 | 2024-11-20
أول تعليق لكاساس بعد الفوز على عُمان
رياضة
18.34%
14:47 | 2024-11-19
أول تعليق لكاساس بعد الفوز على عُمان
14:47 | 2024-11-19
المزيد
أحدث الحلقات
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-20
Morning Live
متى يحق للأم السفر بالمحضون دون موافقة الأب؟ - حلقة ١٥٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-20
Morning Live
متى يحق للأم السفر بالمحضون دون موافقة الأب؟ - حلقة ١٥٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-20
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
بعد التحري
قسوة الجفاف تهدد الزراعة .. الامن الغذائي مهدد - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-20
Morning Live
متى يحق للأم السفر بالمحضون دون موافقة الأب؟ - حلقة ١٥٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-20
Morning Live
متى يحق للأم السفر بالمحضون دون موافقة الأب؟ - حلقة ١٥٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-20
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
اخترنا لك
تقرير دولي يتحدث عن اتفاقيات جديدة لنزع السلاح
16:09 | 2024-11-20
تعليق أمريكي جديد يخص غزة ولبنان
15:45 | 2024-11-20
أوكرانيا تطلق صواريخ كروز على أهداف داخل روسيا
15:35 | 2024-11-20
اليونيسيف بشان غزة: الماء والغذاء أصبحا حلما
12:42 | 2024-11-20
بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا الغارات في لبنان
12:35 | 2024-11-20
لماذا تستمر "صافرات الموت" في إثارة الرعب حتى اليوم؟
12:16 | 2024-11-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.