الأمم المتحدة تعلق على مذكرة اعتقال نتنياهو

وقال لورانس ردا على سؤال من "ريا نوفوستي" حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية بحق الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية وفقا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".وأضاف: "إن الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة".وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.يشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام الجنايات كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة الاعتقال.من جانبه أكد نتنياهو في بيان له رفض مذكرتي الاعتقال واتهم المحكمة الجنائية بأنها "متحيزة سياسياً وتمييزية"، واصفا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بأنها "أعدل حرب".ولفت البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".الجدير ذكره أن الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة تشير إلى أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.