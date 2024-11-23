18قتيلا ومصابا بحادث تصادم مروع

وقع الحادث بعد الطريق الإقليمي باتجاه أسيوط، حيث تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع التصادم ووجود جثث ومصابين، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.على الفور، انتقلت قوات وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثث والمصابين إلى الفيوم العام لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة.وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.