وأوضح البرقاوي، عبر منصة (إكس)، أن مخالفة المذيع الذي يواجه قرار الإيقاف، تتعلق بعدم التزامه بالمهنية الإعلامية مع ضيوف البرنامج، دون الكشف عن هوية ذلك المذيع.ويأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه عددُ من المتابعين، رسائل انتقاد شديدة اللهجة، وخاصة جماهير الشباب، تجاه الإعلامي الرياضي العجمة، إزاء تصرفه أثناء حواره مع محمد المنجم، رئيس مجلس النادي؛ حيث تم رصد لقطة للعجمة وهو ينظر في الأوراق، أثناء رد المنجم على أحد تساؤلاته.وانتقد متابعون أيضًا، الإعلامي عبد العزيز الهشبول، بسبب حديثه مع أحد الضيوف، والذي قال له "لا تقاطعني"، ليرد الهشبول قائلًا "خليني أدير الحلقة، أنا أدير الحلقة، وأقاطعك وقت ما أريد، وأنت ضيف عندي، عاجبك حياك الله".وتوقع متابعون بأن قرار الإيقاف، سيتعلق بأحد الإعلاميين، وتصرفه عقب خسارة الهلال أمام الخليج، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، وهو الحدث الذي أثار ضجة في الوسط الرياضي، بعد توقف سلسلة اللا هزيمة للزعيم في دوري المحترفين السعودي، بعد 550 يوم.