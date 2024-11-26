اليوم.. ترجيحات بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقف إطلاق عن العاشرة من مساء اليوم، ليدخل حيز التنفيذ صباح الغد.وتزامنت تصريحات المسؤولين مع أنباء تتوارد في كل الإعلام العبري، مع بداية اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي يتم التصويت فيه على .يأتي ذلك بينما يواصل الإسرائيلي هجماته التي وُصفت بأنها الأعنف منذ بداية الحرب، وشملت نحو 20 هدفاً تم استهدافها خلال دقيقتين، حسبما أعلن الإسرائيلي.وفي الجانب اللبناني ذكرت قناة "الجديد" أن وقف إطلاق يتضمن عدة خطوات، منها "انسحاب الإسرائيلي من جنوب خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق، ليحل مكانه اللبناني الذي سيتولى مهمة حفظ في المنطقة، وإنشاء هيئة رقابة دولية تتمكن عبرها من الإبلاغ عن أي "انتهاك" للاتفاق"، ومن المنتظر أن تشارك بدور فعال في هذه الآلية، بعد حصولها على موافقة "إسرائيل" على مشاركتها.