مجموعة السبع تتخذ موقفا بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو

قال وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى، الثلاثاء، إن دول المجموعة ستفي بالتزاماتها "الخاصة" في ما يتعلق بمذكرة التوقيف التي أصدرتها الجنائية بحق "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.





وتابعوا: "نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حماس الإرهابية ودولة إسرائيل". وذكر وزراء خارجية المجموعة في بيان عقب محادثات جرت قرب روما: "نؤكد مجددا التزامنا بالقانون الإنساني الدولي وسنفي بالتزاماتنا الخاصة".وتابعوا: "نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حماس الإرهابية ودولة إسرائيل".

من جهة أخرى، أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن دعمهم "لوقف فوري لإطلاق النار" في لبنان، معتبرين أن "الوقت حان للتوصل إلى حل دبلوماسي".



وقالوا في البيان الختامي: "ندعم المفاوضات الجارية من أجل وقف فوري لإطلاق بين إسرائيل وحزب الله".



وأضافوا: "حان الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي، ونرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الاتجاه".



وبشأن الحرب في أوكرانيا، أوضحوا أن إطلاق روسيا الأسبوع الماضي صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا هو دليل على "سلوكها المتهور والتصعيدي".



ودانوا "بأشد العبارات الخطاب النووي غير المسؤول والتهديدي لروسيا وكذلك موقفها القائم على الترهيب الاستراتيجي"، كما أشاروا إلى أن "دعمهم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها سيبقى ثابتا".