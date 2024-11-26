واشنطن: محادثات وقف إطلاق النار في لبنان بمراحلها النهائية

الأمريكي بلينكن، الثلاثاء، أن محادثات وقف إطلاق في في مراحلها النهائية



وقال في تصريحات صحافية، إن "محادثات وقف إطلاق في في مراحلها النهائية، والتوصل لاتفاق وقف إطلاق في نتاج جهد دبلوماسي مكثف من الولايات وشركائها مثل فرنسا".

وأعرب عن اعتقاده أن "من خلال تهدئة التوترات في المنطقة يمكن إنهاء الصراع في غزة"، مضيفا أن "حماس عولت على فتح جبهات عدة لمساندتها لكن وقف إطلاق في سيحرمها من هذا الدعم".