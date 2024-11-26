حصيلة "إجمالية" لضحايا الغارات على لبنان

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
07:00 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعلن قصف منشأة أسلحة في سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-507612-638682446714041381.jpg
حصيلة "إجمالية" لضحايا الغارات على لبنان
دوليات
2024-11-26 | 14:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,143 مشاهدة
أعلنت وزارة
الصحة
اللبنانية، الثلاثاء، عن حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.
وقالت
الصحة
اللبنانية، إن "3823 شهيدا و15859 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد".
وتشهد مناطق عدة في
لبنان
منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا الغارات "الإسرائيلية" في لبنان
11:50 | 2024-11-25
بالأرقام.. حصيلة ضحايا الغارات على لبنان
15:00 | 2024-11-23
لبنان.. حصيلة ضحايا غارات "إسرائيلية" على البقاع
12:44 | 2024-11-23
ثلاث غارات "إسرائيلية" ليلية تستهدف لبنان
11:02 | 2024-11-23
لبنان
غارات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للموظفين والمتقاعدين في بغداد
محليات
38.67%
10:44 | 2024-11-25
خبر سار للموظفين والمتقاعدين في بغداد
10:44 | 2024-11-25
تحذير خطير وعاجل للعراق: يجب التحرك فورا
أمن
25.25%
11:53 | 2024-11-25
تحذير خطير وعاجل للعراق: يجب التحرك فورا
11:53 | 2024-11-25
إقليم كردستان يعلن نتائج التعداد السكاني
محليات
19.3%
06:59 | 2024-11-25
إقليم كردستان يعلن نتائج التعداد السكاني
06:59 | 2024-11-25
بعد النخب والعمالة.. المصانع الإيرانية "تهاجر" الى العراق
اقتصاد
16.78%
01:36 | 2024-11-25
بعد النخب والعمالة.. المصانع الإيرانية "تهاجر" الى العراق
01:36 | 2024-11-25
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
80% من نساء العراق يعانين من العنوسة والسبب؟ - حلقة ٢٤ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-26
52 دقيقة
80% من نساء العراق يعانين من العنوسة والسبب؟ - حلقة ٢٤ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-26
من الأخير
بغداد واربيل.. عناق على استحياء - حلقة ٣٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-26
من الأخير
بغداد واربيل.. عناق على استحياء - حلقة ٣٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-26
Morning Live
نقص فيتامين (D) وأثره على الصحة العامة - حلقة ١٦٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-26
Morning Live
نقص فيتامين (D) وأثره على الصحة العامة - حلقة ١٦٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-26
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٦٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-26
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٦٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-26
الهوا الك
مشاكل الورث والتقديم على الرعاية - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-25
الهوا الك
مشاكل الورث والتقديم على الرعاية - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-25
استديو Noon
سؤال وجواب 25-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-25
استديو Noon
سؤال وجواب 25-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-25
طل الصباح
الأبراج - فقرة الرسالة 25-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-25
طل الصباح
الأبراج - فقرة الرسالة 25-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-25
خط أحمر
جرائم في وضح النهار بشوارع البصرة - الحلقة٢٣ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-24
خط أحمر
جرائم في وضح النهار بشوارع البصرة - الحلقة٢٣ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-24
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
80% من نساء العراق يعانين من العنوسة والسبب؟ - حلقة ٢٤ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-26
52 دقيقة
80% من نساء العراق يعانين من العنوسة والسبب؟ - حلقة ٢٤ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-26
من الأخير
بغداد واربيل.. عناق على استحياء - حلقة ٣٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-26
من الأخير
بغداد واربيل.. عناق على استحياء - حلقة ٣٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-26
Morning Live
نقص فيتامين (D) وأثره على الصحة العامة - حلقة ١٦٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-26
Morning Live
نقص فيتامين (D) وأثره على الصحة العامة - حلقة ١٦٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-26
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٦٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-26
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٦٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-26
الهوا الك
مشاكل الورث والتقديم على الرعاية - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-25
الهوا الك
مشاكل الورث والتقديم على الرعاية - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-25
استديو Noon
سؤال وجواب 25-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-25
استديو Noon
سؤال وجواب 25-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-25
طل الصباح
الأبراج - فقرة الرسالة 25-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-25
طل الصباح
الأبراج - فقرة الرسالة 25-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-25
خط أحمر
جرائم في وضح النهار بشوارع البصرة - الحلقة٢٣ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-24
خط أحمر
جرائم في وضح النهار بشوارع البصرة - الحلقة٢٣ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-24
اخترنا لك
واشنطن تعلن قصف منشأة أسلحة في سوريا
16:54 | 2024-11-26
أول تعليق لبناني على اتفاق وقف إطلاق النار
15:53 | 2024-11-26
بايدن يعلن: لبنان وإسرائيل يقبلان وقف إطلاق النار
15:38 | 2024-11-26
تسريبات "إسرائيلية" تخص تفاصيل وقف إطلاق النار
15:25 | 2024-11-26
صفارات الإنذار تدوي في "الجليل الأوسط ونهاريا"
15:16 | 2024-11-26
نتنياهو يعلن الموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان
13:09 | 2024-11-26
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.