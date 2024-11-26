حصيلة "إجمالية" لضحايا الغارات على لبنان

أعلنت وزارة اللبنانية، الثلاثاء، عن حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.

وقالت اللبنانية، إن "3823 شهيدا و15859 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.