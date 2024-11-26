تسريبات "إسرائيلية" تخص تفاصيل وقف إطلاق النار

كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل تخص وقف إطلاق في .

وقالت القناة 13 "الإسرائيلية"، "بموجب يتوقف حزب الله وكل التنظيمات المسلحة بلبنان بداية عن مهاجمة وستتوقف عن شن هجمات جوا وبرا وبحرا على مقابل توقف الهجمات عليها".

وأضافت أن "الاتفاق ينص على حصرية السلاح في جنوب بيد اللبناني والأجهزة الأمنية"، موضحة أن " ينص على أن عمليات استيراد السلاح وإنتاجه ستكون في إطار سيطرة حكومة لبنان".

ولفتت القناة الى أن "الاتفاق ينص على تفكيك كل المنشآت غير الرسمية المعنية بتصنيع السلاح في جنوب لبنان"، مردفا أن "الاتفاق ينص على أن ستنشر قواتها على امتداد الحدود مع إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أعلن، الثلاثاء، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف إطلاق في .