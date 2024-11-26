أول تعليق لبناني على اتفاق وقف إطلاق النار

رحب رئيس حكومة تصريف الأعمال في ميقاتي، الثلاثاء، بوقف إطلاق .

وقال ميقاتي، "نشكر الرئيس بايدن وموفده هوكستين للتوصل إلى وقف إطلاق ونرحب بوقف إطلاق الذي ساهمت بترتيبه الولايات وفرنسا".

وأضاف أن "التفاهم يعتبر خطوة أساسية نحو الهدوء والاستقرار في وعودة النازحين"، مؤكدا "التزام بتطبيق القرار 1701 وتعزيز حضور في والتعاون مع اليونيفيل".