قرار ليس في صالح المهاجرين



نيوز – دولي

تعتزم السلطات الفنلندية تشديد شروط الحصول على الجنسية، ووفق المقترحات الجديدة، سيتم أخذ البطالة والجرائم في الاعتبار عند التقدم للحصول على الجنسية.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الفنلندية يوم الأربعاء، أنه "تم طرح تعديلات الحكومة على قانون الجنسية للمناقشة حتى منتصف كانون الثاني، وفي دورة 2025 البرلمانية، تعتزم الوزارة تقديم التعديلات إلى مجلس للتصويت على اعتمادها".

وأوضحت الوزارة أن "الأشخاص الذين يعيشون على إعانات البطالة لن يستوفوا بعد الآن متطلبات الدخل المطلوبة للحصول على الجنسية، وفقًا للتعديلات المقترحة".

كما سيكون لارتكاب الجرائم تأثير على ما إذا كان مقدم الطلب قادرا على الحصول على جواز سفر فنلندي.

وسيصبح فقدان الجنسية المكتسبة أسهل إذا ارتكب الشخص جريمة تؤثر على المصالح الوطنية لفنلندا، أو قدم معلومات كاذبة عند التقدم للحصول على الجنسية.

وأوضحت الوزارة أن "التعديلات لن تنطبق على طالبي اللجوء".