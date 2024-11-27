وزير إسرائيلي اسبق: اتفاق وقف إطلاق النار استسلام.. إنهم يسخرون منا فقط

نيوز – دولي

اعتبر أفيغدور ليبرمان، الإسرائيلي الأسبق، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست، أن وقف إطلاق في لبنان هو " استسلام لحزب الله".

وفي مقابلة مع استوديو صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (واينت)، وصف ليبرمان وقف إطلاق مع حزب الله في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، بـ"اتفاق الاستسلام".

وقال ليبرمان: "هذا هو واحد مقابل مع حماس اعتبارا من عام 2018، وهو نفس المبدأ: نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) يشتري السلام على المدى القصير على حساب ضرر جسيم للأمن القومي على المدى الطويل".

وأردف: "ما نراه هو أنه على الرغم من تحذير الإسرائيلي ومطالبته بعدم العودة إلى الواقعة على خط التماس، فإن جميع اللبنانيين بدأوا يعودون بالفعل.. إنهم ببساطة يطلقون صفيرا عند تحذير الإسرائيلي ويعودون في قوافل تتجه جنوبا"، مضيفا: "إذا بدأ حزب الله في تعزيز وبناء وإنتاج أدوات دقيقة أو جميع أنواع الطائرات في البقاع وبعلبك، فلن يُسمح لنا بالعمل هناك"، على حد قوله.

وتابع ليبرمان: "بالأمس، كانت القوات الجوية بأكملها تطارد طائرة واحدة في الشمال، وفي غضون 5 إلى 6 سنوات سيكون لديهم 40 ألف طائرة. لقد بدأوا في الإنتاج"، مستطردا: "الإيرانيون لا يختبئون أيضا، بل سيعملون مرة أخرى على تسليحهم ومنحهم المال. وطالما أن حزب الله لا يتخلى عن تهديد إسرائيل وتدميرها، فمن المستحيل التوصل إلى معهم".

وبحسب ليبرمان، فإن الحكومة لم تتعلم شيئاً من 7 تشرين الاول، مردفا: "لا شيء (تعلمته)، نفس المفهوم بالضبط.. علاوة على ذلك، نُشرت اليوم مقالة افتتاحية في صحيفة الأخبار، وهي صحيفة عامة مرتبطة بحزب الله في لبنان، ونحن بحاجة إلى أن نرى كيف ينظرون إلى هذا الشيء.. إنهم يسخرون منا فقط.. يقولون إنه نفس القرار 1701".

وأشار الإسرائيلي الأسبق إلى أن الوزراء صوتوا على الاتفاقية بالأمس دون أن يطلعوا عليها، قائلا: "لماذا لم ينشر الاتفاقية؟ ما الذي يخفيه؟ نتنياهو لم يوزعها حتى على أعضاء الحكومة. قرأها لهم، وليس من الواضح ما إذا كان قد قرأ الاتفاقية بأكملها أم جزءا منها فقط.. هذا ببساطة غير مقبول. عادة ما يتم وضع الوزراء أمام الوثيقة وعليهم الاطلاع عليها.. دون أن يقرأها عليهم. كما أن موقف هو أيضا موقف عدم احترام للوزراء.. دعاهم معا وانتظروا ساعة ونصف. وفي المنتصف خرج وتحدث مع رؤساء السلطات وأظهر ازدراء لكل من الوزراء ورؤساء السلطات".

واستطرد: "إنه (نتنياهو) جيد في التسويق، لكن الجوهر لا يمكن تغييره.. ويقول إنه 'كان علينا أن نتوصل إلى للتركيز على إيران'.. لقد كنت رئيسا للوزراء لمدة 17 عاما، ماذا فعلت خلال 17 عاما؟ من منعك من التركيز؟".

ولفت ليبرمان إلى أنه لو كان وزيرا للدفاع لما توصلوا إلى هذا الاتفاق، حيث صرح بالقول: "كان من الأفضل إبلاغهم من جانب واحد بأننا سنغادر، لأن هذا في الوقت الحالي يقيدنا فقط ولا يقيد الطرف الآخر في شيء".

ودخل فجر اليوم وقف إطلاق بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ بعد أن وافق الجانبان على توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

وتوافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم وبلداتهم فور دخول وقف إطلاق حيز التنفيذ، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الإسرائيلي لهم بعدم العودة.