تعويض مليون جنيه.. حكم جديد ضد مرتضى منصور لصالح محمود الخطيب

وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري، محمد عثمان، قد أقام دعوى يطلب فيها الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، التي لحقت بموكله الخطيب، استناداً إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور، والذي قضت فيه الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، ثم قضت الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المُقضى بها، والاكتفاء بحبسه شهراً، وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك، وتم تأييد هذا الحكم في النقض، وتنفيذ حكم الحبس.واستنادًا للحكم الجنائي البات رُفعت دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، التي لحقت برئيس النادي الأهلي، جراء تلك الجرائم، وقضت بحكمها المتقدم. ويُعتبر مرتضى منصور من بين الشخصيات التي تثير جدلاً كبيراً في مصر خلال السنوات الأخيرة، بسبب تصريحاته القوية وهجومه اللاذع بشكل مستمر، وهو ما سبب له الكثير من الأزمات وعرضه إلى العقوبات كما سبب مشاكل لفريقه، باعتبار خطورته، حيث شن هجومات قوية على كل معارضيه ما وتّر علاقته بعديد الجهات، التي لجأت إلى القضاء من أجل استعادة الاعتبار.