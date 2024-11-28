مقتل شاب مصري يشعل اشتباكات بين مصريين والشرطة الإيطالية

وبحسب ما ذكرت صحف إيطالية فقد "اندلعت احتجاجات ومصادمات مع قادها عدد من المهاجرين من المقيمين في حي "كورفيتو" بميلانو، بسبب الشاب امصري رامي الجمل".ووفقا لرواية شهود العيان، فإن "البداية كانت ليلة 25 تشرين الثاني الماضي حيث كان الشاب رامي الجمل يستقل دراجة نارية يقودها مهاجر آخر من أصل تونسي، وعند مرورهما من أمام نقطة تفتيش لم يتوقفا استجابة لأمر واتجها بسرعة في الناحية العكسية ما دفع قوات لملاحقتهما".وتبين أنه "خلال المطاردة الأمنية اصطدمت الدراجة النارية بسيارة أخرى، ما تسبب في الشاب وإصابة صديقه التونسي".وحسب رواية الإيطالية، فقد "احتشد المئات من أبناء الحي من المهاجرين فور علمهم بوفاة الشاب المصري، وأضرموا النيران في بعض صناديق القمامة، وتسببوا بأضرار في بعض المرافق العامة فيما حاولت تفريقهم".وتصاعدت حدة الغضب أكثر عندما مرت سيارة مسرعة ودهست عددا من المحتشدين خلال التظاهرة، فأصابت 5 منهم بإصابات خطيرة ثم اصطدمت بسيارة أخرى، وعقب ملاحقتها تم القبض على قائدها وكان يحمل الجنسية المصرية وبرفقته سيدة بلغارية 55 عاما.