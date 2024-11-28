إدانة جندي بريطاني سابق بالتجسس لصالح إيران

وكان دانييل خليفة (23 عاما) الذي كان عريفاً في الإشارات الملكية استخدم حزاما مصنوعا من السراويل التي يرتديها السجناء العاملون في المطبخ للتشبث بالجانب السفلي من شاحنة طعام في السادس من ايلول من العام الماضي.وكان خليفة محتجزا في سجن الفئة ب بتهمة معلومات سرية، بما في ذلك قائمة بأسماء جنود - بعضهم كان يخدم في القوات الخاصة - إلى جواسيس إيرانيين.وأطلق جهاز المخابرات MI5 ووزارة الدفاع وشرطة مكافحة الإرهاب عملية مطاردة على مستوى البلاد، خوفا من أن يحاول خليفة الفرار إلى طهران أو الوصول إلى السفارة في لندن.وسمعت (وولويتش كراون) في لندن أنه أثناء هروبه اشترى هاتفًا محمولًا للاتصال بمشغليه، الذين استخدموا الاسم الرمزي "ديفيد سميث"، وأرسل الرسالة: "أنا أنتظر".ولكن تم القبض على خليفة في صباح يوم 9 ايلول عندما تم رصده وهو يركب دراجة جبلية مسروقة على طول ممر القناة في نورثولت، غرب لندن - على بعد حوالي 14 ميلاً من سجن واندسوورث.في البداية، دفع بأنه غير مذنب في تهمة الهروب، لكنه غير اعترافه بعد أن وصف عملية الهروب لأعضاء هيئة المحلفين، قائلاً إنها أظهرت "مدى حماقة فكرة وجود شخص من مهاراتي في السجن".