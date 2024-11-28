الجيش اللبناني يكشف عن "خرق إسرائيلي" لوقف إطلاق النار

أعلن اللبناني، مساء الخميس، عن "خرق إسرائيلي" لاتفاق وقف إطلاق عدة.





وأكد أن ذلك حدث "من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".



وختم البيان قائلا: "تتابع قيادة هذه الخروقات بالتنسيق مع المختصة". وقال اللبناني في بيان مقتضب، إنه "بعد عن وقف إطلاق النار، أقدم الإسرائيلي على خرق عدة يومي الأربعاء والخميس".وأكد أن ذلك حدث "من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".وختم البيان قائلا: "تتابع قيادة هذه الخروقات بالتنسيق مع المختصة".

ودخل حيز التنفيذ صباح أمس الأربعاء، لكن "الجيش الإسرائيلي" شن عدة هجمات مؤخرا على مناطق جنوبي لبنان، ردا على ما قال إنها "انتهاكات للاتفاق".