الأردن يعلن استئناف رحلاته الجوية إلى مطار بيروت

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من وقف إطلاق بين ولبنان، حيث كانت الحرب السبب الرئيسي وراء إلغاء المدني الأردني لرحلاتها من وإلى مطاري رفيق الحريري والملك حسين الدوليين.ومنذ أن شنت غاراتها على بيروت، أعلنت العديد من شركات تعليق جميع الرحلات إلى لبنان بسبب الوضع الراهن.