نتنياهو يعلن: نستعد لحرب واسعة في حال انتهك الاتفاق

وأضاف نتنياهو في تصريحاته اليوم الخميس، أن "التهديد في قد تم إزالته"، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية في المنطقة قد ساهمت في تقليص هذا التهديد بشكل كبير.كما شدد على أن "إسرائيل ستواصل العمل على إقناع ليس فقط أعدائنا، بل أيضًا سكاننا"، مؤكدًا أن "عودة الحياة إلى طبيعتها ستتم تدريجيًا عندما يشعر المواطنون أن الظروف أصبحت مواتية لذلك".وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.