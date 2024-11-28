خلال اليوم.. حصيلة القصف "الإسرائيلي" على غزة

كشفت مصادر طبية في غزة، مساء الخميس، عن حصيلة القصف "الإسرائيلي" على القطاع خلال اليوم.

وأفادت المصادر بـ"سقوط 42 شهيدا في قطاع اليوم الخميس، 37 منهم وجنوب القطاع". وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.