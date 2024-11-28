بينهم عراقية وطفلها.. غرق قارب مهاجرين يحمل 32 شخصاً

وقال بيشرو عبد الله في تصريحات صحافية، إن "قاربا يقل مهاجرين غرق في بحر إيجة وكان على متنه 32 شخصاً".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن أم كردية وابنتها رضيعة التي لم يتجاوز عمرها أربعة أشهر، بينما نجا الأب من الحادث المأساوي".

وأوضح عبد الله أنه "وفقاً لمعلومات فإن الأسرة التي تعرضت لهذه الفاجعة تسكن رابرين في إقليم كردستان".