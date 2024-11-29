رغم وقف إطلاق النار.. عيتا الشعب وبنت جبيل تحت نيران القصف الإسرائيلي

نيوز – دولي

أكد مصدران أمنيان لبنانيان، أن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين على بلدة مركبا جنوبي لبنان، بينما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن خروقات أخرى لوقف إطلاق .

وذكرت وسائل إعلامية أن "شخصين أصيبا من جراء قصف إسرائيلي مدفعي استهدف مركبا".

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "بلدة عيتا ومدينة بنت جبيل جنوبي لبنان تعرضتا لقصف مد فعي إسرائيلي رغم سريان وقف إطلاق .

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان: "تعرضت بلدة عيتا ومدينة بنت جبيل ليلا، لقصف مدفعي معاد".

وذكر موقع "النشرة" الإخباري اللبناني، أن "أصوات إطلاق نار مستمر تُسمع في مارون الراس، ومناطق أخرى بجوار عيترون محيط المالكية" في جنوب لبنان.

وفي وقت لاحق، اعترف الإسرائيلي بأن مسيرة تابعة له استهدفت مركبة لبنانية، لكنه قال إن استهداف المركبة "لم يكن بهدف القتل وانما بهدف أبعادها عن المنطقة المحظورة".

وكان وقف إطلاق بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وحذرت إسرائيل حزب الله من أن أي انتهاك للاتفاق سيواجَه برد عسكري.