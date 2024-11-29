ماكرون: يجب ايقاف كل الأعمال المخالفة لوقف إطلاق النار في لبنان

وخلال اتصالات هاتفية متتالية الخميس أجراها ماكرون مع اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس نبيه بري، دعا الرئيس الفرنسي جميع الأطراف إلى العمل من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق .وشدد ماكرون على أن "كل الإجراءات التي تتعارض مع التطبيق الكامل للاتفاق يجب أن تتوقف فورا".كما أكد ماكرون "التزام فرنسا بتقديم الدعم للجيش اللبناني والقوة الأممية المؤقتة في لبنان".هذا، وأعلن الإسرائيلي الخميس أنه نفذ غارة ضد منشأة تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان، وهي الأولى منذ بدء الهدنة بين الطرفين، كما هدد الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحرب شرسة على لبنان إذا انتهك حزب الله الهدنة.من جانبه، اتهم اللبناني الذي بدأ بنشر قوات وعربات مدرعة في جنوب البلاد، إسرائيل بانتهاك متكرر لاتفاق وقف إطلاق .يذكر أن وقف إطلاق بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء 27 تشرين الثاني بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.إلى ذلك، أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة قيام كافة الأطراف اللبنانية بإيجاد مخرج من الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ أكثر من عامين، ورحب في هذا الصدد بدعوة نبيه بري إلى عقد جلسة للبرلمان في 9 يناير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.وصرح بأنه من المهم إجراء انتخابات رئاسية من أجل السماح بتعيين حكومة قادرة على جمع اللبنانيين وإجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار وأمن البلاد.وذكرت صحيفة "نوفال أوبس" الفرنسية أن اسم القائد العام للجيش اللبناني جوزف عون الذي مُددت ولايته لمدة عام الخميس، يتردد كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية.