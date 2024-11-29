هزة أرضية تضرب مصر

وقال عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي انهم شعروا بهزة أرضية نحو الساعة التاسعة والربع مساء بالتوقيت المحلي.وبحسب مصدر بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الهزة الأرضية مصدرها بالبحر المتوسط بالقرب من قبرص.وقال إن الزلزال وقع قبرص على بعد 700 كيلومتر من القاهرة.وبحسب الزلازل الأورومتوسطي، فإن هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضربت شمال قبرص وجنوب تركيا، في الساعة التاسعة والربع مساء.