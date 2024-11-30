اليوم.. حزب الله يقيم مراسم تأبين للسيد حسن نصر الله

ومن المقرر أن تقام المراسم في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث معقل حزب الله.وتم عن أن المراسم، التي تحمل عنوان "نور من نور"، ستكون في الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي (1545 بتوقيت غرينتش).ومن المتوقع أن يتجمع أنصار حزب الله في موقع استشهاده، الموقع السابق لمقر الحزب في منطقة حارة حريك.وفي 27 سبتمبر 2024 اغتِيل العام لحزب الله حسن نصر الله، إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت. جاءت عملية الاغتيال بعد معلومات حصل عليها "الجيش الإسرائيلي" تُفيد باجتماع لقادة حزب الله في مقرِّه المركزي بالضاحية الجنوبية.وأشارت المعلومات إلى أن الطائرات "الإسرائيلية" ألقت قنابل ثقيلة خارقة للحُصون، وزنها على 2000 طن، أدَّت إلى تدمير 6 مبانٍ كليًا، واستهداف المقر.وأعلن الإسرائيلي أن نصر الله قتل، مع قادة آخرين، في الغارة التي استهدفت مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية. ثم أعلن حزب الله فيما بعد استشهاد أمينه العام.