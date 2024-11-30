أوقعت جرحى.. “إسرائيل” تخرق اتفاق وقف النار وتشن غارة على مجدل زون

وقال المركز في بيان، إنه “غارة الإسرائيلي على سيارة في زون أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل يبلغ من العمر سبع سنوات”.ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق في لبنان، في حين يستمر “ الإسرائيلي” في تنفيذ خروقات عبر القصف أو تحليق المسيرات في .