طهران وموسكو يؤكدان دعم حكومة سوريا وجيشها

أكدت وروسيا، السبت، دعمهما للحكومة السورية وجيشها.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن "وزير الخارجية عباس عراقجي ونظيره سيرغي لافروف أكدا ضرورة بين وروسيا وتركيا كدول ضامنة في مسار أستانا".

وأضافت أن "عراقجي ولافروف أكدا في اتصال دعم حكومة وجيشها في مواجهة الجماعات الإرهابية".

ونقل البيان عن وزير الخارجية الإيراني قوله، "لا بد أن تعمل دول جوار على إفشال المؤامرة الخطيرة في ومواجهة الإرهاب هناك".

وأعلنت فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، سيطرتها على مطار حلب الدولي في شمال البلاد بعد استيلائها أمس على مناطق واسعة من حلب، كبرى مدن البلاد.