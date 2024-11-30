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منظمة عالمية تعلق عملياتها في غزة
دوليات
2024-11-30 | 11:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
707 مشاهدة
أعلنت منظمة المطبخ المركزي
العالمي
الإغاثية، السبت، تعليق عملياتها في قطاع
غزة
.
ويأتي هذا القرار بحسب وسائل إعلام دولية، "عقب استشهاد عدد من موظفيها في غارة إسرائيلية في غارة إسرائيلية على سيارتهم في خان
يونس
جنوبي قطاع غزة".
وتعرض قطاع
غزة
المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.
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