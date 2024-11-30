تركيا تنفي تورطها بالقتال الدائر في حلب

وأضاف فيدان: "نحذر الولايات من مخاطر دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، أمريكا تعيد احياء هذه المجموعات وبدون دعم الولايات لن تنجو هذه المجموعات. تركيا ملتزمة بسلامة أراضي سوريا ولن تسمح لأي منظمة إرهابية في المنطقة بالتطور إلى دولة".

وفي سياق متصل أعلنت زارة الخارجية التركية في بيان أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيجري زيارة رسمية إلى تركيا بتاريخ 2 ديسمبر.



وتتزامن الزيارة المعلن عنها مع التطورات المتسارعة في السوري وسيطرة جماعات مسلحة على حلب.



وكانت الخارجية التركية قد أعلنت في وقت سابق، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أجرى محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تناولت الأوضاع الحاصلة على الساحة السورية واتفاقات أستانا التي رعتها كل من روسيا وإيران وتركيا.