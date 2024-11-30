قتلى وجرحى بقصف صاروخي في أوكرانيا

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام: "تجري عملية إنقاذ في إقليم دنيبرو بعد إطلاق صاروخ (...) علمنا حتى الساعة بمقتل أربعة أشخاص في هذه الضربة الروسية".وأوضح أن الضربة "أصابت سكنيا ومتجرا بأضرار".من جهته، أشار الحاكم الإقليمي سريغي ليساك إلى إصابة 21 شخصا، جروح منهم "خطيرة".وأضاف عبر تلغرام: "أنهم يعانون إصابات عميقة وتلفا في الأعضاء الداخلية وكسورا".وكان عدد سكان دنيبرو نحو 970 ألف نسمة قبل اندلاع الحرب، واستهدفت في 21 بصاروخ روسي بالستي فرط صوتي يسمى "أوريشنيك"، أصاب تحديدا مصنعا عسكريا كبيرا فيها.