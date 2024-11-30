سحب الجنسية الكويتية من داود حسين ونوال الكويتية

وقالت صحيفة القبس الكويتية، "صدر مرسوم بسحب الجنسية من الفنان حسين والمطربة الكويتية".وأضافت "وفقاً للمرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم، فقد صدر بسحب الجنسية منهما، وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية".وكشفت الصحيفة أن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، قررت في اجتماعها الخميس الماضي، سحب وفقد الجنسية من 1758 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء".