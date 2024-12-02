جلسة طارئة.. سوريا تطالب بانعقاد مجلس الامن الدولي غدا

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم قصي الضحاك في تصريح صحفي: "طلبنا عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الثلاثاء لمناقشة الهجوم الإرهابي على شمال سوريا والوضع في حلب".وأضاف أن "طلب سوريا حظي بدعم وفود الجزائر، العضو في مجلس الأمن، وروسيا والصين وغويانا وموزامبيق وسيراليون".وأوضح السفير السوري أن "الجلسة ستعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد بتوقيت نيويورك (11 ليلا بتوقيت دمشق)".وفي وقت سابق دعا المنسق المقيم ومنسق الإنسانية للأمم آدم عبد المولى إلى وقف فوري للأعمال القتالية في حلب شمال غربي سوريا، ودعا إلى الحوار بين الأطراف.من جهته، صرح المبعوث الخاص للأمم إلى سوريا غير بيدرسن بأنه مستعد للعمل على دعوة أطراف الأزمة السورية والجهات المعنية لإجراء مفاوضات سلام جديدة وشاملة حول سوريا.