بعد قصف حزب الله.. نتنياهو يتوعد بالرد: هل سينهار اتفاق وقف اطلاق النار؟

نيوز – دولي

أكد الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم الاثنين أن الإسرائيلي سيرد بقوة على نيران حزب الله عقب استهداف المقاومة الإسلامية موقع رويسات في تلال كفرشوبا.

وقال نتنياهو "إن إطلاق حزب الله على جبل دوف (جبل روس) يشكل انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق وسوف ترد على ذلك بالقوة".

وأضاف "نحن مصممون على مواصلة تطبيق وقف إطلاق والرد على أي انتهاك من جانب حزب الله، سواء كان صغيرا أو خطيرا".

وذكر نتنياهو أنهم مصممون على مواصلة تطبيق وقف إطلاق مع الرد على أي انتهاك.

من جهته، قال يسرائيل كاتس "وعدنا أن نرد على كل اختراق لوقف وهذا ما سنقوم به ردا على إطلاق حزب الله على موقع للجيش الإسرائيلي في جبل دوف".

وشدد كاتس على أن ما أقدم عليه حزب الله سيقابل برد قاس، مردفا بالقول: "هذا بالضبط ما سنفعله.. ما كان في الماضي لن يكون".

كما دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى رد حازم، قائلا: "حزب الله ارتكب خطأ فادحا وخرقه بإطلاق على جبل دوف يجب أن يواجه بضربة قوية تغير المعادلة بشكل كامل.. انتهى عصر الاحتواء".

واستهدف حزب الله موقع رويسات الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية كرد دفاعي أولي تحذيري على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف .

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله شن هجمات على منذ إعلان وقف إطلاق .

وأكدت الاثنين أن حزب الله أطلق قذائف صاروخية على الشمال.

وقال المتحدث باسم الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن حزب الله "أطلق قذيفتين صاروخيتين باتجاه منطقة جبل دوف في شمال إسرائيل، وقد سقطا في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات".