سوريا تعلن القضاء على 200 "إرهابي"

وذكرت القيادة في بيان، أن "قواتنا المسلحة الباسلة تواصل ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها ومقراتها وأرتالها المتحركة، في ريفي وإدلب مُعتمدةً وسائط المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري المشترك".

وأضافت أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية تلقت التنظيمات الإرهابية سلسلة ضربات دقيقة أسفرت عن تدمير مقر عمليات تابع لما يسمى بهيئة تحرير الشام الإرهابية وثلاثة مستودعاتٍ تحوي ذخائر متنوعة وعشرات العربات والآليات المدرعة على محاور جبهات القتال".

وتابعت أن "قواتنا المسلحة تمكنت من على ما لا يقل عن مئتي إرهابي بينهم متزعمو من جنسيات أجنبية، وتدمير وإسقاط أكثر من عشرين طائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون باتجاه القرى والبلدات الآمنة".