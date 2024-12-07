هل غادر بشار الأسد سوريا؟

وذكر بيان للرئاسة: "تنشر بعض وسائل الإعلام الأجنبية شائعات وأخبارا كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى".وأضاف البيان: "رئاسة الجمهورية السورية تنفي كل تلك الشائعات وتنوه إلى غاياتها المفضوحة وتؤكد أنها ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية".وأتم: "كما تؤكد رئاسة الجمهورية السورية أن السيد الرئيس يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من دمشق. وتشدد على أن كل والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري".