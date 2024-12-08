ردود الفعل الداخلية والخارجية على سقوط نظام الأسد

قال ائتلاف المعارضة السورية -اليوم الأحد- إنه سيواصل العمل من أجل "إتمام انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية ذات تنفيذية كاملة".وأضاف في بيان "انتقلت الثورة السورية العظيمة من مرحلة النضال لإسقاط نظام إلى مرحلة النضال من أجل بناء بناء سويا يليق بتضحيات شعبها".قوات الديمقراطيةومن جهته، أشاد قوات الديمقراطية مظلوم عبدي -الأحد- بـ"لحظات تاريخية" يعيشها السوريون مع سقوط النظام "الاستبدادي" الذي حكم البلاد نحو ربع قرن. معتبرا أن "هذا التغيير فرصة لبناء جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة تضمن حقوق جميع السوريين".أكد الأردن اليوم أهمية الحفاظ على أمن واستقرار سوريا، وذلك بعد فرار بشار من دمشق وسيطرة قوات المعارضة على السورية منهية بذلك حكم الممتد منذ 24 عاما.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصادر حكومية أنه "يجري العمل على تعزيز حالة الأمن والاستقرار في المنطقة".وفي الإمارات، قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات -اليوم الأحد- إن ليست في مأمن بعد ولا يزال وجود التشدد والإرهاب مصدرا أساسيا للقلق وأضاف أنه لا يعلم إن كان بشار في الإمارات أم لا.وقال قرقاش -على هامش منتدى حوار المنامة الأمني في البحرين- إن لم يستغل ما وصفه بشريان حياة قدمته له العديد من الدول العربية من قبل ومن بينها الإمارات.وقد وصفت السفارة السورية في قطر، هذا اليوم بالتاريخي، وقالت إن الشعب السوري قال كلمته منذ اليوم الأول للثورة، ومضى في درب تحرير الأرض والإنسان، حالما ببناء وطن الحرية والكرامة، وطن لكل السوريين، يسود فيه القانون، وينعم بالعدل والسلام.وقالت إن "الطريق أمامنا طويل وشاق، وعلينا أن نمد الكف للكف، ونشد الساعد بالساعد، متحملين مسؤولياتنا لاستعادة بلدنا وبناء مستقبل يليق بهذا الوطن العظيم".أعلن البيت الأبيض -اليوم الأحد- أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع من كثب الأحداث التي تجري في سوريا، في حين أكد الأردن على أهمية أمن واستقرار جارته، وذلك بعد إعلان فصائل المعارضة سيطرتها على دمشق وفرار الرئيس المخلوع بشار .وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت -في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي- إن "الرئيس بايدن وفريقه يراقبان الأحداث الاستثنائية في من كثب وهما على اتصال دائم مع شركائنا الإقليميين".من جانبه، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إن "بشار رحل وروسيا تخلت عنه".وأضاف ترامب أن روسيا وإيران في حالة ضعف الآن، الأولى بسبب أوكرانيا والاقتصاد السيئ، والثانية بسبب إسرائيل.وفجر اليوم، دخلت "قوات المعارضة السورية" دمشق، وفقد نظام بشار سيطرته عليها مع دخول المتظاهرين، وانسحبت قوات النظام من المدينة.