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ردود الفعل الداخلية والخارجية على سقوط نظام الأسد

دوليات

2024-12-08 | 05:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ردود الفعل الداخلية والخارجية على سقوط نظام الأسد
المصدر:
الجزيرة نت
5,557 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تتوالى ردود الفعل الداخلية والخارجية على سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسيطرة قوات "المعارضة المسلحة" على العاصمة دمشق، وسط احتفالات تعم أجزاء واسعة من سوريا، وترقب لما سيحدث في الساعات القادمة.

وتاليا، أبرز ردود الفعل الداخلية والخارجية الصادرة منذ فجر اليوم وحتى الآن:

الائتلاف المعارض
قال ائتلاف المعارضة السورية -اليوم الأحد- إنه سيواصل العمل من أجل "إتمام انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة".

وأضاف في بيان "انتقلت الثورة السورية العظيمة من مرحلة النضال لإسقاط نظام الأسد إلى مرحلة النضال من أجل بناء سوريا بناء سويا يليق بتضحيات شعبها".

قوات سوريا الديمقراطية
ومن جهته، أشاد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي -الأحد- بـ"لحظات تاريخية" يعيشها السوريون مع سقوط النظام "الاستبدادي" الذي حكم البلاد نحو ربع قرن. معتبرا أن "هذا التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة تضمن حقوق جميع السوريين".

مواقف عربية
أكد الأردن اليوم أهمية الحفاظ على أمن واستقرار سوريا، وذلك بعد فرار بشار الأسد من دمشق وسيطرة قوات المعارضة على العاصمة السورية منهية بذلك حكم الأسد الممتد منذ 24 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصادر حكومية أنه "يجري العمل على تعزيز حالة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وفي الإمارات، قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات -اليوم الأحد- إن سوريا ليست في مأمن بعد ولا يزال وجود التشدد والإرهاب مصدرا أساسيا للقلق وأضاف أنه لا يعلم إن كان بشار الأسد في الإمارات أم لا.

وقال قرقاش -على هامش منتدى حوار المنامة الأمني في البحرين- إن الأسد لم يستغل ما وصفه بشريان حياة قدمته له العديد من الدول العربية من قبل ومن بينها الإمارات.

وقد وصفت السفارة السورية في قطر، هذا اليوم بالتاريخي، وقالت إن الشعب السوري قال كلمته منذ اليوم الأول للثورة، ومضى في درب تحرير الأرض والإنسان، حالما ببناء وطن الحرية والكرامة، وطن لكل السوريين، يسود فيه القانون، وينعم بالعدل والسلام.

وقالت إن "الطريق أمامنا طويل وشاق، وعلينا أن نمد الكف للكف، ونشد الساعد بالساعد، متحملين مسؤولياتنا لاستعادة بلدنا وبناء مستقبل يليق بهذا الوطن العظيم".

مواقف أميركية
أعلن البيت الأبيض -اليوم الأحد- أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع من كثب الأحداث التي تجري في سوريا، في حين أكد الأردن على أهمية أمن واستقرار جارته، وذلك بعد إعلان فصائل المعارضة سيطرتها على العاصمة دمشق وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت -في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي- إن "الرئيس بايدن وفريقه يراقبان الأحداث الاستثنائية في سوريا من كثب وهما على اتصال دائم مع شركائنا الإقليميين".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إن "بشار الأسد رحل وروسيا تخلت عنه".

وأضاف ترامب أن روسيا وإيران في حالة ضعف الآن، الأولى بسبب أوكرانيا والاقتصاد السيئ، والثانية بسبب إسرائيل.

وفجر اليوم، دخلت "قوات المعارضة السورية" العاصمة دمشق، وفقد نظام بشار الأسد سيطرته عليها مع دخول المتظاهرين، وانسحبت قوات النظام من المدينة.
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ردود الفعل الداخلية والخارجية

سقوط نظام الأسد

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