تفاصيل جديدة حول مصير الأسد

نيوز – دولي

كشفت مصادر مطلعة عن قيام فصائل المعارضة السورية عن استجواب مكثفة تجريها مع ضباط السوري ومسؤولي المخابرات في محاولة لتحديد مصير الرئيس السوري بشار .

ووفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية لم يظهر علنًا منذ أن سيطرت فصائل المعارضة على دمشق فجر السبت، في مشهد دراماتيكي وصفته المعارضة بأنه "يوم تحرير دمشق".

الذي جاء صباح الثامن من كانون أثار تساؤلات عديدة، حيث زعمت المعارضة أن فر من تاركًا خلفه فراغًا في السلطة.

من جهة أخرى نقل موقع "أكسيوس"الأمريكي عن مصدر إسرائيلي أن "بشار غادر دمشق مساء السبت باتجاه قاعدة روسية في قبل التوجه إلى موسكو في وقت لاحق".

وأشار إلى "غياب مؤشرات واضحة حول ما إذا كان قد غادر بالفعل".

ونقل "أكسيوس" عن أمريكي لم يسمه، قوله إن "واشنطن تعقبت وهو يغادر دمشق، إذ تعتقد أنه يخطط للتوجه إلى موسكو".

في هذا السياق أطلّ رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي برسالة مسجلة قال فيها "نحن مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب".