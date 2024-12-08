مباحثات أمريكية تركية بشأن وضع سوريا

كشف أمريكي رفيع، الأحد، عن مباحثات أمريكية تركية بشأن الوضع في .



وقال المسؤول الأمريكي، "نجري مناقشات مع بشأن الوضع في وليس من مصلحة أي طرف فتح جبهات قتال جديدة في ونعمل على خفض التصعيد".

وأضاف "نعمل على جديدة بعيدا عن نظام وعلى انتقال سياسي يقوم على هيكل حكم مؤقت"، معتبرا أن "مستقبل يجب أن يحدده السوريون كما حدث مع سقوط الأسد".

وتابع المسؤول الأمريكي "ينبغي أن نتعامل بذكاء مع هيئة تحرير الشام التي نعتقد أنها قامت مؤخرا بأشياء صحيحة"، مضيفا "نعتزم التعامل مع هيئة تحرير الشام مع وضع مصالحنا بعين الاعتبار".

وأعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان بثته عبر التلفزيون السوري صباح اليوم الأحد، "تحرير دمشق وإسقاط نظام الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما أعلنت فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.



