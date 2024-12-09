مسؤول أمريكي يكشف: واشنطن تعمل على تدمير الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الولايات وحلفاءها يشعرون بالقلق من أن انهيار السوري سيسمح للجماعات المسلحة بالاستيلاء على الأسلحة الخطيرة التي يحتفظ بها نظام الأسد".وبحسب الموقع، قال مسؤولون إسرائيليون إنه خلال الـ48 ساعة الماضية، شنت القوات الإسرائيلية غارات على عشرات القواعد العسكرية السورية ومستودعات الأسلحة والمنشآت "التي كانت جزءا من برامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية السورية".وقال إسرائيلي للموقع: "علينا مسؤولية التأكد من عدم وقوع أنظمة الأسلحة الاستراتيجية في الأيدي الخطأ".بدوره، شدد أمريكي على أن الرئيس جو بايدن ركزت في الأيام الأخيرة على الأسلحة الكيميائية السورية، مبينا أن الولايات تتمتع بـ"موثوقية جيدة" فيما يتعلق بوضع مخزون الأسلحة في سوريا، وأن خبراء الاستخبارات الأمريكية يعتقدون أنه لا يزال تحت السيطرة.وقال: "نحن نتخذ تدابير حذرة للغاية بشأن هذا الأمر... نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن تلك المواد ليست متاحة لأي طرف وتتم العناية بها"، مضيفا: "نريد التأكد من أن الكلور أو المواد التي هي أسوأ بكثير يتم تدميرها أو تأمينها. هناك عدة جهود في هذا الصدد مع شركاء في المنطقة".وألمح المسؤول الأمريكي أن بايدن تواصلت في الأيام الأخيرة مع جميع جماعات المعارضة السورية بما في ذلك هيئة تحرير الشام. وقال: "نحن على اتصال مع كافة المجموعات السورية ولدينا طرق للتواصل مع الجميع في سوريا".يشار إلى أن الحكومات الغربية ولا سيما الأمريكية اتهمت مرارا الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية رغم نفي دمشق المستمر لهذه الاتهامات، وتأكيدها على تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في إطار التزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.