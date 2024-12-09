القبض على "البلوطي" احد ابرز المطلوبين دوليا

نيوز – دولي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقاء فرقها القبض على عثمان البلوطي - مغربي الأصل وبلجيكي الجنسية، والذي يعد أحد أبرز المطلوبين دوليا للسلطات البلجيكية

وذكرت "وام" أن البلوطي صادرة بحقه نشرة دولية حمراء ومدرج على قوائم منظمة الجنائية "الإنتربول" ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ "اليوروبول" لتورطه في الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات.

وأوضحت شرطة دبي أن "فرق العامة للتحريات والمباحث الجنائية ألقت القبض على عثمان البلوطي بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعد تلقي مذكرة ضبط دولية وردت من السلطات البلجيكية إلى التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي".

كما أوضحت شرطة دبي أنها "أحالت البلوطي إلى النيابة العامة بدبي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقا لما هو متبع في قضايا تسليم المطلوبين".

وأكدت شرطة دبي أن "إلقاء القبض على عثمان البلوطي يأتي في إطار حرصها على التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها وعملها المتواصل على مد جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ في مختلف أنحاء العالم من أجل تحقيق هذا الهدف في إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية تقوم على أساس التعاون في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة بما يعزز أمن وأمان المجتمعات حول العالم".