بشار الأسد في تركيا.. ما القصة؟

نيوز – دولي

تداولت التواصل في تركيا ودول عربية مقطعا مصورا يظهر رجلاً يشبه الرئيس السوري السابق بشار .

ويظهر في المقطع، الذي حصد ملايين المشاهدات، رجل يشبه الأسد، وهو يخرج من متجر في بكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي تركيا.

وجرى تداول المقطع بشكل كبير من قبل مستخدمي التواصل في تركيا وعنون بعضهم المقطع بـ"الأسد الفارّ يظهر في بكر".

كما تداولات منصات عربية المقطع وقالت إنه لـ"شبيه بشار في تركيا".

وكانت موسكو أعلنت منح وعائلته اللجوء في روسيا، وقال الكرملين إن هذا الإجراء "قرار شخصي" من الرئيس فلاديمير بوتين.

ورفض الكرملين الإجابة عن توقيت وصول إلى روسيا، إلى أنه لا يوجد أي لقاء مجدول حالياً بين بوتين والأسد.