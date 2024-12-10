القطب الشمالي خالٍ من الجليد.. رعب عالمي جديد

وبحسب فايننشال تايمز، فقد القطب نصف غطاء الجليد في أواخر الصيف منذ أوائل الثمانينيات، وتشير النتائج الأخيرة إلى التاريخ المحتمل بداية قطب شمالي خالٍ من الجليد.وقد أنتجت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي دولي باستخدام مقاييس تركيز الجليد المستندة إلى الأقمار الصناعية ونماذج المناخ المتقدمة، عددًا من التوقعات التي وضعت التاريخ في غضون السنوات الثلاث إلى الست المقبلة.وقالت ألكسندرا جاهن، المؤلفة المشاركة وأستاذة علوم الغلاف الجوي والمحيطات في كولورادو بولدر، "في حين أن أسرع عمليات محاكاة لفقدان الجليد غير مرجحة، فإن ما تظهره لنا النماذج هو أنها قد تحدث، تماما كما تحدث أحداث الفيضانات التي تحدث كل ألف عام من حين لآخر".وسيصبح القطب خاليا من الجليد عندما تحتوي مياهه على أقل من مليون كيلومتر من الجليد البحري، وعلى هذا المستوى، يقتصر الجليد المتبقي في الغالب على شمال جرينلاند والأرخبيل الكندي.وحذر والتر ماير، الباحث العلمي في المركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد، من السنة المحددة لذوبان الجليد بالكامل، قائلاً، "في أي نوع من أنواع توقعات المناخ، هناك قدر كبير من عدم اليقين بسبب التغيرات الطبيعية في الطقس"، مشيرًا إلى أنه لن يحدث إلا في ظروف الطقس الموسمية القاسية".ومع ذلك، قال إن التحول في القطب كان صارخًا: وأوضح "أن الاستنتاج الرئيسي هو أن حقيقة أن غطاء الجليد في القطب قد تغير بشكل كبير لدرجة أن خسارته في عام 2030 هو احتمال بعيد يظهر مقدار التغيير الذي حدث بالفعل في بيئة القطب الشمالي".وتم تسجيل الحد الأدنى القياسي السابق لغطاء الجليد في سبتمبر/أيلول 2012، عندما انكمش الجليد إلى مساحة 3.4 مليون كيلومتر مربع، أو حوالي نصف متوسط الفترة 1981-2010.كما لوحظت تأخيرات في تجمد الخريف، مع غياب 1.5 مليون كيلومتر من الجليد ما يعادل مساحة بحجم منغوليا تقريبًا، هذا الأسبوع مقارنة بالمتوسط طويل الأمد في نفس النقطة من الموسم.وقالت إيلا جيلبرت، عالمة المناخ في هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي، "لقد رأينا الكثير من الأمثلة الحديثة حول كيف يمكن للأحداث المتطرفة أن تؤدي إلى تغييرات دراماتيكية في المناطق القطبية على مدار بضعة أيام، على سبيل المثال "النهر الجوي" في مارس/أذار 2022 الذي تسبب في انهيار جرف كونجر الجليدي في القارة القطبية الجنوبية".ويمكن أن يؤدي فقدان الجليد في حد ذاته إلى تسريع تغير المناخ في حلقة تغذية مرتدة تُعرف باسم تأثير البياض، عندما لا يعكس الجليد أشعة الشمس ويمتص السطح السفلي الداكن الحرارة.ويحذر العلماء من أن هذا الاحترار الإقليمي للمستويات العليا من المحيط قد يؤدي أيضًا إلى أحداث طقس أكثر تطرفًا في خطوط العرض الوسطى.