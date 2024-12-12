واشنطن تتحدث عن "فرصة" لدى سوريا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، أن لدى فرصة أن تحظى بحكومة "لا يهيمن عليها دكتاتور".

وقال بلينكن من العقبة في الأردن، "ندعم قوات الديمقراطية (قسد) في إطار مساعينا لمكافحة تنظيم داعش".

وأضاف أن "إسرائيل دخلت المنطقة العازلة مع لأنها كانت قلقة من سيطرة متطرفة عليها"، مشددا "نعمل على إعادة أميركي عثر عليه في سوريا".

ولفت بلينكن "ندعم الجهود المبذولة لمعرفة مصير الأشخاص الذين اختفوا في عهد الأسد"، مضيفا "سوريا لديها فرصة أن تحظى بحكومة لا يهيمن عليها دكتاتور كالأسد".

وتابع "نعمل على منع أي جهة من وضع مصالحها فوق مصالح السوري"، الى أنه "ينبغي صياغة مقاربة بشأن وسنواصل محادثاتنا مع الشركاء بهذا الشأن".