هربت من "سبي داعش" لتتعرض لاعتداء جنسي من "زعيم ايزيدي" في كندا.. قصة استثنائية لايزيدية ناجية

هربت الفتاة وهي طالبة في المدرسة الثانوية وتبلغ من العمر 19 عامًا، إلى وينيبيغ في كندا عام 2017، لقد اعتقدت أنها آمنة في عاصمة مانيتوبا، ثم في الصيف الماضي، زُعم أنها أصبحت ضحية لاعتداء جنسي على يد زعيم من مجتمعها الايزيدي، حيث ان الرجل المتهم بمحاولة فرض نفسه عليها بشكل متكرر خلف أبواب مغلقة في غرفة مظلمة، الحاج حسو، هو المدير التنفيذي للجمعية اليزيدية في مانيتوبا.التقى هيسو بوزراء الحكومة الفيدرالية وأعضاء البرلمان، وحضر مجموعة من الحفلات. في اليوم التالي لاتهامه بالاعتداء الجنسي، تم رصده في حفل العمدة، بحسب موقع "غلوبال نيوز"، فيما أصيب الكثيرون بالصدمة من أن زعيم منظمة كندية تساعد ضحايا العنف الجنسي الإيزيديين قد اعتدى على أحدهم.لا يمكن التعرف على الضحية المزعومة بسبب حظر النشر الذي أمرت به المحكمة، ورفض محامي هيسو، التعليق، ولم تتم إدانة هيسو وينفي هذه الاتهامات، لكن في مقابلة أجريت معها في منزل عائلتها في وينيبيغ، روت الضحية المزعومة قصتها عن الحرب والنزوح وادعاءات بأنها تعرضت للإيذاء مرة أخرى في بلدها الجديد، وقالت: “أريد فقط أن أقول للناس أن يكونوا حذرين للغاية، لا تخرج بمفردك وركز فقط على سلامتك.”كانت جمعية وينيبيغ الإيزيدية جزءاً من حياة الضحية المزعومة منذ وصولها إلى وينيبيغ، لكنها وجدت نفسها خلال الصيف وحيدة مع هيسو، وقالت: “كنت أنظر إليه، وكان ينظر إلي، وكنت أعلم أنه سيفعل شيئًا ما، كان يحاول أن يلمسني، يلمس وجهي، لكن لم اسمح له، وصديته لكنه اصر"، وزعمت: “كان يلمس ساقي دائمًا ويقول لي: أعطني يدك”.وتزعم الن الاحداث وقعت، عندما كانا بمفردهما في احد المرافق المجتمعية وكان الباب مغلقا والاضواء مطفأة، وقالت انها لم تخبر أحدا بناء على طلبه، لكن في وقت لاحق، زعمت أنه أرسل لها رسالة نصية يطلب منها خدمة جنسية صريحة، على حد قولها، ما دفعها الى ان تخبر معلميها بالحوادث المزعومة، فاتصلت المدرسة بالشرطة، ووصل الضباط لأخذ إفادتها المسجلة بالفيديو.وفي نفس اليوم الذي اتهم فيه، أُطلق سراح هيسو بتعهد، وفي الليلة التالية، حضر حفل العمدة، وبعد اثني عشر يومًا، تم القبض على هيسو مرة أخرى، وهذه المرة بتهمة انتهاك شرط الكفالة الذي يتطلب منه عدم الاتصال المباشر أو غير المباشر بالضحية المزعومة.