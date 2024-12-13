تركيا تعلن رسميا استئناف عمل سفارتها في سوريا

وقال وزير الخارجية التركي: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية، دون إراقة دماء، وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في لقاء خاص مع قناة "خبر تورك": "نتطلع لأن نرى حكومة شاملة تضم الجميع في سوريا، كما أن النظام السوري السابق رفض بشكل كامل أي مصالحة أو حوار مع المعارضة السورية".وقالت الخارجية التركية، يوم أمس الخميس، في بيان، إنها قررت تعيين سفير لدى موريتانيا برهان كور أوغلو، قائما بالأعمال لسفارة لدى دمشق مؤقتا.