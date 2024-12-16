صواريخ باليستية من اليمن تضرب تل أبيب.. وإغلاق للمطار

وذكرت وسائل اعلام عالمية، انه "رصد إطلاق صواريخ باليستية من اليوم الاثنين، تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل، فيما تم اغلاق مطار تل ابيب بسبب اعتراض اجزاء الصاروخ مؤقتا".في وقت سابق أعلن الإسرائيلي إسقاط مسيرة قادمة من بنجاح فوق المتوسط " قبل وقت قصير".ووفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم قال الإسرائيلي إن زورقا مزودا بصاروخ بالأسطول الإسرائيلي اعترض المسيرة قبل وصولها إلى أراضي إسرائيل، ولم يتم إطلاق صافرات الإنذار نتيجة للحادث.