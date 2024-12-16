الاتحاد الأوروبي يرفض اقتراحا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بفترة الأعياد

وقال سيارتو خلال تصريحات صحفية بأن "جميع الأعضاء في مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، لم يوافقوا على الاقتراح، بل أن بعضهم وقفوا ضده".واضاف وزير خارجية هنغاريا للصحفيين: "لم يؤيد أحد اليوم اقتراح وقف إطلاق (الهنغاري)، ولم يتحدث أحد لصالح الاقتراح، فقط وزير الخارجية السلوفاكي (يوراي بلانار)، الذي أيد إبقاء الحل الدبلوماسي على جدول الأعمال، وعلاوة على ذلك كان الكثيرون في ضد وقف إطلاق النار".وكان الرئيس الهنغاري فيكتور أوربان قد اقترح، في وقت سابق، على الرئيس بوتين، تبادل الأسرى بين وأوكرانيا ووقف إطلاق خلال أعياد الميلاد المجيد، كما تم عرض الاقتراح على رأس نظام كييف زيلينسكي عبر قنوات دبلوماسية، لكنه، وفقا لأوربان: "رفضه واستبعده".