تفاصيل مقبرة جماعية عثر بداخلها على 100 ألف جثة

نيوز – محلي

أفاد رئيس منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة، بأن مقبرة جماعية خارج دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة، لأشخاص قتلتهم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال رئيس المنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى، لرويترز من دمشق إن "الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومترا شمال السورية كان واحدا من خمس مقابر جماعية حددها على مر السنين".

وأضاف "مئة ألف هو التقدير الأكثر تحفظا لعدد الجثث المدفونة في الموقع، إنه تقدير متحفظ للغاية وغير تقريبا".

وقال مصطفى إنه "متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وإن القتلى السوريين بينهم مواطنون أميركيون وبريطانيون وأجانب آخرون".

وتشير التقديرات إلى "مقتل مئات الألوف من السوريين منذ 2011، عندما تحولت الأسد العنيفة على الاحتجاجات المناهضة لحكمه إلى حرب أهلية شاملة".

ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان وحكومات الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئ السمعة في سوريا.

ونفى الأسد مرارا أن حكومته ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ووصف منتقديه بالمتطرفين.

ووصل مصطفى إلى سوريا بعد أن فر الأسد إلى روسيا وانهارت حكومته في مواجهة هجوم خاطف شنته الفصائل المعارضة المسلحة، فأنهى حكم عائلته الذي دام أكثر من 50 عاما.

وقال إن "فرع المخابرات في القوات الجوية السورية كان مسؤولا عن نقل الجثث من المستشفيات العسكرية، حيث جمعت بعد تعرض أصحابها للتعذيب حتى الموت، إلى فروع مخابرات مختلفة، قبل إرسالها إلى موقع المقبرة الجماعية".

وأضاف أن "الجثث نُقلت أيضا إلى المواقع بواسطة مكتب الجنازات البلدي في دمشق الذي ساعد موظفوه في نقلها من شاحنات مبردة".

وذكر مصطفى: "تمكنا من التحدث إلى الأشخاص الذين عملوا في هذه المقابر الجماعية الذين فروا من سوريا بمفردهم أو ساعدناهم على الفرار".

وأضاف أن "جماعته تحدثت إلى سائقي جرافات أُجبروا على حفر القبور وفي كثير من الأحيان وبناء على الأوامر، سحق الجثث قبل أن يهيلوا عليها التراب".

وأعرب مصطفى عن قلقه "إزاء عدم تأمين المقابر الجماعية"، وقال إنه "يتعين الحفاظ عليها لحماية الأدلة للتحقيقات".