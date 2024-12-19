إبراهيم عيسى يهدد الشرع.. "أبوك وأمك هنا في مصر" (فيديو)

نيوز – دوليات



هدد الإعلامي إبراهيم عيسى بشكل غير مباشر، ووالدة العمليات العسكرية أحمد الشرع في .

وهاجم عيسى الشرع بسبب التقاطه صورة مع المعارض فتحي في دمشق، الذي يتهمه النظام بالتورط في اغتيال النائب العام هشام بركات.



وقال عيسى إن ظهور "إرهابيين" إلى جانب الشرع، يعني أن الأخير لا مشكلة لديه بنقل هذه الحالة إلى مصر، وهي حالة تهدد الجميع بمن فيهم والده ووالدته.

وأضاف مهددا الشرع بأن "أبوك وأمك هنا في مصر".

وقال ناشطون إن عيسى يروج لإمكانية اعتقال السلطات المصرية والدي أحمد الشرع، مذكرين بحالات اعتقال ذوي معارضين في الخارج.

#إبراهيم_عيسى يهدد #أحمد_الشرع بوالديه المتواجدين فى مصر !!

مش غريب على الأمن فى مصر اعتقال أهالي المعارضين " المصريين " و إبتزاز أبنائهم و اخوتهم بهم ، الجديد هو إبتزاز معارضين غير مصريين !

حقارة لا توصف !#مصر #السيسي #سوريا pic.twitter.com/cXrfETh85P — Israa Alhakeem (@IsraaAlhakeem2) December 18, 2024



وكان عيسى شن هجوما عنيفا على الشرع والمعارضة السورية، كما أنه شيطن الجالية السورية في مصر، واتهمها بالإرهاب بشكل عام. وكان عيسى شن هجوما عنيفا على الشرع والمعارضة السورية، كما أنه شيطن الجالية السورية في مصر، واتهمها بالإرهاب بشكل عام.