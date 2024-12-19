إبراهيم عيسى يهدد الشرع.. "أبوك وأمك هنا في مصر" (فيديو)

#إبراهيم_عيسى يهدد #أحمد_الشرع بوالديه المتواجدين فى مصر !!
مش غريب على الأمن فى مصر اعتقال أهالي المعارضين " المصريين " و إبتزاز أبنائهم و اخوتهم بهم ، الجديد هو إبتزاز معارضين غير مصريين !
حقارة لا توصف !#مصر #السيسي #سوريا pic.twitter.com/cXrfETh85P
— Israa Alhakeem (@IsraaAlhakeem2) December 18, 2024
#إبراهيم_عيسى يهدد #أحمد_الشرع بوالديه المتواجدين فى مصر !!
مش غريب على الأمن فى مصر اعتقال أهالي المعارضين " المصريين " و إبتزاز أبنائهم و اخوتهم بهم ، الجديد هو إبتزاز معارضين غير مصريين !
حقارة لا توصف !#مصر #السيسي #سوريا pic.twitter.com/cXrfETh85P
الجولاني يستقبل الإرهابي المصري محمود فتحي، قاتل المستشار هشام بركات ، ومعه ياسين أقطاري مستشار أردوغان ومحتضن جماعة الإخوان . البدايه تكشف عن حقيقة النوايا . pic.twitter.com/ttwv0ELmBm
— مصطفى بكري (@BakryMP) December 17, 2024
الجولاني يستقبل الإرهابي المصري محمود فتحي، قاتل المستشار هشام بركات ، ومعه ياسين أقطاري مستشار أردوغان ومحتضن جماعة الإخوان . البدايه تكشف عن حقيقة النوايا . pic.twitter.com/ttwv0ELmBm