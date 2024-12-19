غزة.. الكشف عن تقدم بمفاوضات وقف إطلاق النار

ونقل الموقع عن مسؤولين "إسرائيليين" قولهم، إن "هناك تقدما في مفاوضات بشأن غزة، لكن لا تزال هناك ثغرات وقضايا محل خلاف".

وكان وزير الخارجية الأمريكية أعلن، اليوم الخميس، أن بلاده متفائلة بالتوصل لاتفاق مع حماس في قطاع .

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.